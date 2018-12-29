Слушатели выбрали самую лучшую композицию на радио

Новости культуры: Самой транслируемой в 2018 году на украинских радиостанциях стала песня музыканта Сергея Бабкина "Де би я".

Полный список включает сорок популярнейших треков на украинских радиостанциях в текущем году. Из них 25 принадлежат украинским артистам, 22 исполняются на украинском языке, две на английском и одна на русском.

В 2017 году количество украинских песен в рейтинге составляло лишь 18, а годом ранее - 13.

Остальные композиции в ТОП-40 принадлежат артистам США (4), Великобритании (3), Германии (2), Молдовы (2), а также по одному из Литвы, Франции и России.

Напомним ранее, что украинская поп-группа KAZKA презентовал англоязычную версию своей самой известной песни "Плакала". Автором текста стала британская певица и композитор Лора Уайт. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.