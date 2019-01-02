Голос страны: названа дата премьеры популярного украинского музыкального шоу

Новости культуры: "Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1".

Радостная новость для поклонников вокального проекта Голос країни - премьера девятого сезона любимого шоу с обновленным тренерским составом состоится уже в этом месяце, 20 января, на телеканале "1+1". Напомним, что звездными тренерами в новом сезоне будут певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan.

"Ще не знаю, яким тренером я буду. Я намагатимусь знайти себе і буду справжнім. Але пухнастим я точно не буду", - признается на своей странице в Instagram Dan Balan.

При этом Кароль в шестой раз займет тренерское кресло Голосу країни, а для популярного певца и успешного продюсера Потапа это юбилейный сезон, ведь он уже пятый год становится тренером вокального проекта.

MONATIK до этого был наставником в детском проекте Голос.Діти, а теперь впервые присоединится к знакомым нам тренерам взрослого Голосу країни, как и всемирно известный артист из Молдовы Dan Balan, номинант на премию Grammy.

Артисты признались, что участие в масштабном проекте Голос країни для них будет новым опытом, но они готовы к борьбе за особенный голос.

Напомним, девятый сезон обещает открыть зрителям новые лица и новые таланты, ведь этот год пройдет под слоганом "Зірки серед нас". Так, команда проекта прослушала более 10 000 вокалистов со всей Украины, а также из других стран. В результате на слепые прослушивания попало около 100 участников, которые имели возможность побороться за участие в проекте и место в команде одного из известных тренеров.

Также в этом сезоне телезрителей ждут нововведения. На панели кресел теперь есть кнопка "Блок", которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников. Так, Потап уже успел воспользоваться "Блоком" и отобрал возможность у одного тренера побороться за участника.