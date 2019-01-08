Евровидение 2019: официально представлен логотип международного проекта (Видео)

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2019 представили официальный логотип мероприятия. Фото и видео появились на официальном сайте конкура. На создание лого дизайнеров вдохновил девиз предстоящего конкурса - Позволь себе мечтать (Dare to Dream). Его создали из нескольких отдельных треугольников, которые формируют звезду. Организаторы объясняют выбор тем, что на сцене Евровидения соберутся звезды будущего. Также сообщается, что треугольник представляет связь с творчеством, а объединенные фигуры символизируют " бесконечное звездное небо". Кроме логотипа треугольная тематика продолжится также в оформлении сцены.