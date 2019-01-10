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День рождения Алана Бадоева: лучшие клипы режиссера (Видео)

День рождения Алана Бадоева: лучшие клипы режиссера (Видео)
13:42 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости культуры: В четверг, 10 января празднует свой день рождения украинский режиссер, клипмейкер и сценарист Алан Бадоев.

10 января режиссер и клипмейкер Алан Бадоев празднует день рождения.

Талантливый режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев 10 января празднует свой день рождения. Ему исполняется 38 лет. За свою творческую карьеру Алан снял не один десяток клипов для российских и украинских знаменитостей. Сайт

"ВИА Гра" – "Цветок и нож" (2007) 

Тина Кароль – "Ноченька" (2006) 

Макс Барских – "Моя любовь" (2017) 

Dan Balan – "Люби" (2012) 

Валерий Меладзе – "Небеса" (2010) 

Анна Седокова – "Пока, милый!" (2015) 

Мария Яремчук – "Ти в мені є" (2017) 

TAYANNA – "Шкода" (2017) 

Ани Лорак – "Удержи мое сердце" (2016) 

ONUKA – STRUM (2018) 

Соблюдая многолетнюю традицию, в начале января Алан Бадоев берет тайм-аут. На месяц-полтора режиссер отправляется "в тихую гавань" перед насыщенным годом, совмещая празднование дня рождения с отпуском в кругу близких друзей.

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