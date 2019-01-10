День рождения Алана Бадоева: лучшие клипы режиссера (Видео)

Новости культуры: В четверг, 10 января празднует свой день рождения украинский режиссер, клипмейкер и сценарист Алан Бадоев.

10 января режиссер и клипмейкер Алан Бадоев празднует день рождения.

Талантливый режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев 10 января празднует свой день рождения. Ему исполняется 38 лет. За свою творческую карьеру Алан снял не один десяток клипов для российских и украинских знаменитостей. Сайт

"ВИА Гра" – "Цветок и нож" (2007)

Тина Кароль – "Ноченька" (2006)

Макс Барских – "Моя любовь" (2017)

Dan Balan – "Люби" (2012)

Валерий Меладзе – "Небеса" (2010)

Анна Седокова – "Пока, милый!" (2015)

Мария Яремчук – "Ти в мені є" (2017)

TAYANNA – "Шкода" (2017)

Ани Лорак – "Удержи мое сердце" (2016)

ONUKA – STRUM (2018)

Соблюдая многолетнюю традицию, в начале января Алан Бадоев берет тайм-аут. На месяц-полтора режиссер отправляется "в тихую гавань" перед насыщенным годом, совмещая празднование дня рождения с отпуском в кругу близких друзей.