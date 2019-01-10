Появился ролик с солистом "Linkin Park", снятый незадолго до его смерти (Видео)

Недавно в сети появилась композиция, которая была записана гитаристом американской группы Lamb Of God Марком Мортоном с лидером Linkin Park Честером Беннингтоном. Отметим, что Беннингтон покончил с собой в 2017 году. После себя Честер Беннингтон оставил огромное музыкальное наследие, ведь Linkin Park слушают миллионы людей по всему миру уже более 20 лет. Отмечается, что песня под названием Cross Off включена в дебютный альбом Мортона под названием Anesthetic. Дата релиза назначена на 1 марта 2019 года. Ранее в сети появился видеоролик с солистом рок-группы Linkin Park Честером Беннингтоном. Это видео стало интернет-хитом и набрал миллион просмотров на видеохостинге YouTube.