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Португальский певец Сальвадор Собрал изменил свою внешность

Португальский певец Сальвадор Собрал изменил свою внешность
17:17 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Победитель "Евровидения 2017" Сальвадор Собрал, который перенес серьезную операцию, кардинально сменил свой имидж.

Почти подростковый образ нежного юноши с длинными волосами сменился на мужественный образ подкачанного южного мачо.

Отметим, что выглядеть португалец стал намного эффектней. В сети появились новые снимки, где Сальвадор Собрал демонстрирует себя с короткой стрижкой и отпущенной бородой.

Недавно португальский певец представил эмоциональную видеоработу на свою песню, которую он, кстати, исполнил на испанском языке – "Cerca del mar" ( "У моря"). Клип снят в черно-белом варианте и лишь в конце море становится ярким.

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Победитель, Имидж, Евровидение 2017, Сальвадор Собрал, Португальский певец.
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