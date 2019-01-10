Португальский певец Сальвадор Собрал изменил свою внешность

Новости культуры: Победитель "Евровидения 2017" Сальвадор Собрал, который перенес серьезную операцию, кардинально сменил свой имидж.

Почти подростковый образ нежного юноши с длинными волосами сменился на мужественный образ подкачанного южного мачо.

Отметим, что выглядеть португалец стал намного эффектней. В сети появились новые снимки, где Сальвадор Собрал демонстрирует себя с короткой стрижкой и отпущенной бородой.

Недавно португальский певец представил эмоциональную видеоработу на свою песню, которую он, кстати, исполнил на испанском языке – "Cerca del mar" ( "У моря"). Клип снят в черно-белом варианте и лишь в конце море становится ярким.