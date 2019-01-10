Португальский певец Сальвадор Собрал изменил свою внешность

Почти подростковый образ нежного юноши с длинными волосами сменился на мужественный образ подкачанного южного мачо.
Отметим, что выглядеть португалец стал намного эффектней. В сети появились новые снимки, где Сальвадор Собрал демонстрирует себя с короткой стрижкой и отпущенной бородой.
Недавно португальский певец представил эмоциональную видеоработу на свою песню, которую он, кстати, исполнил на испанском языке – "Cerca del mar" ( "У моря"). Клип снят в черно-белом варианте и лишь в конце море становится ярким.