Популярная певица выпустила новый клип, в котором оголила грудь (Видео)

На официальном канале Холзи в YouTube была представлена новая версия видеоклипа на композицию Without Me, успевшую стать хитом. В кадре артистка сидит на высоком стуле в белой майке и стильных порванных джинсах. Менее чем за сутки ролик просмотрело более 600 тысяч раз, а пользователи подарили певицу 67 тысяч отметок «мне нравится». Однако особое внимание Сети привлекла грудь артистки и ее набухшие соски, которые стали бурным поводом для обсуждений. «Я не понимаю смысл всех этих новомодных клипчиков, в которых обязательно надо телом засветить. Песня и без того крутая, душевная и очень трогает. А всякие голые части тела только отвлекают от сути», «Одни жопы и сиськи. С таким же успехом она могла бы вообще без одежды сняться. Все равно все видно, майка мокрая прилипла и просвечивается», «Холзи очень красивая, но реально слишком много груди… И соски так видны… Хотя песня все равно одна из моих любимых» – комментируют пользователи.