BBC назвала самого перспективного молодого исполнителя 2019 года

Новости культуры: Рэпер Octavian завоевал ежегодную награду BBC Music’s Sound за 2019 год.

Рэпер Octavian, который многие годы вел бездомную жизнь, завоевал ежегодную награду BBC Music’s Sound за 2019 год. В начале каждого наступающего года она присуждается наиболее перспективному молодому исполнителю планеты, информирует официальный Twitter награды.

Победитель определяется в ходе опроса, проводимого среди музыкальных критиков и пользующихся авторитетом представителей музыкальной индустрии.

HUGE CONGRATULATIONS to @OctavianEssie who has taken first place in the #SoundOf2019! The London based rapper made serious moves last year with his mixtape 'Spaceman' and is set to create even more buzz in 2019 pic.twitter.com/RCs2gviph1 — BBC Sounds (@BBCSounds) 11 января 2019 г.

Слава пришла к реперу в 2017 году вместе с композицией Party Here. Octavian подписал контракт со звукозаписывающей компанией Black Butter records.