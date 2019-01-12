Скачать
Суббота, 12.01.2019
Укравтодор: Ограничено движение на дорогах в трех областях Украины
Укравтодор: Ограничено движение на дорогах в трех областях Украины
В Канаде автобус врезался в остановку: 3 человека погибли
В Канаде автобус врезался в остановку: 3 человека погибли
Райо Вальекано обыграл Сельту в 19 туре Примеры
Райо Вальекано обыграл Сельту в 19 туре Примеры
Алина Гросу снова решила попробовать себя в кино
Алина Гросу снова решила попробовать себя в кино

BBC назвала самого перспективного молодого исполнителя 2019 года

BBC назвала самого перспективного молодого исполнителя 2019 года
06:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости культуры: Рэпер Octavian завоевал ежегодную награду BBC Music’s Sound за 2019 год.

Рэпер Octavian, который многие годы вел бездомную жизнь, завоевал ежегодную награду BBC Music’s Sound за 2019 год. В начале каждого наступающего года она присуждается наиболее перспективному молодому исполнителю планеты, информирует официальный Twitter награды.

Победитель определяется в ходе опроса, проводимого среди музыкальных критиков и пользующихся авторитетом представителей музыкальной индустрии.

Слава пришла к реперу в 2017 году вместе с композицией Party Here. Octavian подписал контракт со звукозаписывающей компанией Black Butter records.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Новости культуры, Octavian, BBC Music’s Sound, BBC Sound.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье
02 Известный российский актер Павел Прилучный побил свою жену и не выпускал из дому
03 Карьера Олега Винника пошла под откос из-за скандала о плагиате
04 Беременная Меган Маркл посетила мероприятие на очень высоких каблуках
05 Фуркад: Победа Логинова - позор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
Тука: Верните Крым и мы обеспечим его водой
Тука: Верните Крым и мы обеспечим его водой
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Художник превращает скучные здания Европы в настоящие шедевры (Фото)
Художник превращает скучные здания Европы в настоящие шедевры (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь