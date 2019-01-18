City Girls в новом клипе "Twerk" (Видео)

Американский хип-хоп дуэт City Girls выпустил клип на совместную с Карди Би (Cardi B) песню Twerk. Режиссерами видео выступили Daps и Сара Лакомб. Как можно догадаться по названию композиции, в ролике очень много тверка - женщины, в том числе и исполнительницы трека, тела которых покрыты боди-артом, трясут своими формами на яхте, на пляже, в море, а в конце выбирают победительницу. Композиция Twerk вошла в последний студийный альбом City Girls - Girl Code, релиз которого состоялся осенью 2018 года.