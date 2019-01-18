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Участники нацотбора YUKO представили украиноязычную песню GALYNA GULIALA (Видео)

Участники нацотбора YUKO представили украиноязычную песню GALYNA GULIALA (Видео)
19:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото из открытых источников

Новости культуры: Группа YUKO примет участие в национальном отборе на Евровидение-2019 с украиноязычной песней GALYNA GULIALA.

"Мы решили не создавать песню специально под Евровидение, а также не использовать английский язык, поскольку это сильно ударит по самобытности музыки, а также перечеркнет аутентичность фольклорного текста. Верим, что только с музыкой, созданной без мыслей о формате, возможно добиться наивысших результатов", - говорится в сообщении.

Группа YUKO - это Юлия Юрина и Стас Королев, которые встретились в 2016 году на шоу "Голос країни", после чего по инициативе наставника Ивана Дорна стали вместе создавать свою музыку - синтез фолка и дикой электроники. Первую известность группе принес сингл Masha, вышедший в феврале 2017 года. Осенью того же года был выпущен первый полноформатный альбом группы под названием Ditch. В 2018 году YUKO представили свой второй альбом "DURA?".

Напомним, ранее были названы имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019. 22 января состоится жеребьевка, которая определит порядок выступлений 16 конкурсантов в полуфиналах. Прямые эфиры Национального отбора пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). В жюри вошли артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), продюсер Евгений Филатов и певица Джамала. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

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Видео, 22 января, Нацотбор, Yuko, Евровидение 2019, GALYNA GULIALA.
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