Благотворительный концерт "Океана Эльзы": собрано почти четыре миллиона гривен

Новости культуры: Недавно, 21 января, "Океан Эльзы" провела благотворительный концерт, средства с которго будут переданы семьям погибших защитников Украины.

21 января знаменитая украинская группа "Океан Ельзи" в сопровождении оркестра "Виртуозы Киева" провела благотворительный концерт в стенах Национальной оперы Украины.

На благотворительном концерте собрано почти четыре миллиона гривен, которые будут переданы семьям погибших защитников Украины через фонд "Народный Тыл".

"Мне кажется, было бы правильно и справедливо, если бы средства, которые будут собраны во время концерта, были переданы семьям наших погибших защитников. У них остались дети, которые чувствуют себя сиротами, которые действительно нуждаются в нашей материальной и моральной помощи", – сообщил накануне концерта солист группы Святослав Вакарчук.

Средства будут равными частями переведены семьям с детьми, в которых родители погибли на востоке Украины во время войны. Известно, что волонтерское объединение "Народный Тыл" занимается несколькими сотнями таких семей.