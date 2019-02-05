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Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019: список участников и их песни

Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019: список участников и их песни
15:20 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости культуры: В субботу, 9 февраля, состоится Нацотбор на "Евровидение 2019", в котором выступят восемь участников.

Всего в Нацотборе участвуют 16 претендентов на поездку в Израиль. Остальные восемь исполнителей выступят во втором полуфинале, который пройдет 16 февраля, а финал состоится 23 февраля.

Открывать первый полуфинал выпала честь группе The Hypnotunez. Нетипичное для украинской музыки явление The Hypnotunez – это та музыка, которая заставляет плясать возле сцены, веселиться от души и уносит в яркую и бурную эпоху джаза. 

Харьковская группа LETAY будут принимать участие в Нацотборе во второй раз. Конкурсная композиция ребят называется "Мила моя". 

Третьей на сцену выйдет VERA KEKELIA. Выпускница "Голос країни" недавно презентовала композицию "WOW", с которой поборется за право представлять Украину на международной сцене конкурса. 

После Веры на сцене появится коллектив ЦеШо. Каждое выступление ЦеШО – это музыкально-театральный перформанс. А для Нацотбора коллектив представил композицию Alone. 

Группа YUKO, которые будут выступать после ЦеШо представят на сцене песню DURA. Их музыку лучше всего определяет термин "фольктроника" – сочетание фолька и электроники. 

Явной фавориткой Нацотбора является MARUV. Она выступит третьей с конца и представит свою песню For You, которая была написана в соавторстве с турецким диджеем Faruk Sabanci. 

Brunettes Shoot Blondes – украинская группа, которая стала популярной и за рубежом. Для Нацотбора ребята приготовили песню Houston. 

Последними выступят участники украинской независимая альтернативная музыкальная группа из Киева, основанная в конце 2009 года. Для конкурса коллектив подготовил композицию "Назавжди-Навсегда".

Уже в субботу будут известны первые финалисты отбора.

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Евровидение, Песни, Нацотбор, Евровидение 2019, Музыкальные конкурсы, Национальный отбор Евровидение 2019.
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