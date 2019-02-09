"Что за жесть": Иван Дорн удивил поклонников провокационным видео

Новости культуры: Видеоролик певца в YouTube-канале "Че такие кислые" вызвал много эмоций.

Известный украинский певец Иван Дорн, выступление которого на шоу Танцах со звездами" возмутило соцсети, опубликован провокационный ролик в YouTube-канале "Че такие кислые". На записи Дорн лежит обнаженный в ванной с йогуртом, который стекает с его головы и ног. Певец остро спародировал девушек в рекламных роликах, которые завлекают покупателей гелей для душа или бритвенных станков.

В конце обнародованного видео появляется надпись-выражение "coming out" ("раскрытие", "выход").

"Ну Ванек и выкинул", "Что за жесть", "Все вы думаете, что это шутка, а Ваня не шутил", "Провокация и стеб", "Не успели опомниться", – написали в комментариях юзеры.

Напомним, Иван Дорн в Киеве попал в объективы папарацци. В распоряжении редакции Сегодня.Lifestyle оказались эксклюзивные кадры, на которых Иван гуляет в центре Киева.Кроме этого, мы писали, что Иван Дорн выступил на "Танцах со звездами". Также сообщалось, что в мае 2017 года Иван Дорн отменил концерт в Одессе и записал обращение в стихотворной форме.