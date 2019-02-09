Нацотбор на Евровидение 2019: Джамала потрясла зрителей своим внешним видом

Новости культуры: Среди членов жюри Национального отбора Евровидение-2019, которые будут выбирать представителя от Украины, стали Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Для первого Нацотбора победительница Евровидения-2016 Джамала выбрала яркое розовое платье, что напоминает рождественскую конфету.

Украинская певица отметила, что будет объективной и хочет увидеть комплексного человека, который борется за победу.

Джамала на первом Нацотборе Евровидение-2019

Напомним, 9 февраля проходит первый Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2019. Да, за право представить Украину борются 8 исполнителей: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.