Нацотбор на Евровидение 2019: Джамала потрясла зрителей своим внешним видом

Для первого Нацотбора победительница Евровидения-2016 Джамала выбрала яркое розовое платье, что напоминает рождественскую конфету.
Украинская певица отметила, что будет объективной и хочет увидеть комплексного человека, который борется за победу.
Джамала на первом Нацотборе Евровидение-2019
Напомним, 9 февраля проходит первый Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2019. Да, за право представить Украину борются 8 исполнителей: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.