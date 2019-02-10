Бывшая участница группы "ВИА Гра" записала сольный трек

Новости культуры: Южноукраинская экс-участница "ВИА гра" начала сольную карьеру с песни о любви.

Бывшая участница группы "ВИА гра" Анастасия Кожевникова из Южноукраинска начала сольную карьеру. Об этом она сообщила на своей странице Instagram, презентовав первую песню "Любить тебя".

"Сегодня, я делюсь с вами своим первым шагом в сольный путь! Очень важно от Вас искреннее мнение! То, что мне нравится, – это симбиоз совершенно разной музыки, поэтому, от меня следует ожидать совершенно разных песен. Именно эта - родилась во мне первой! Несмотря на то, сколько раз я откладывала ее на потом - всё-таки сегодня именно она! В ней заложен смысл любви, бескорыстной и самоотверженной. Мужчины, не играйте с любящим сердцем!", – написала она.

Стало известно, что бывшая участница группы "ВИА гра" сама написала и слова, и музыку к композиции. Комментаторы в целом остались довольны песней, но посоветовали добавить в следующие работы больше экспрессии.