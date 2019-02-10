Бывшая участница группы "ВИА Гра" записала сольный трек

Бывшая участница группы "ВИА гра" Анастасия Кожевникова из Южноукраинска начала сольную карьеру. Об этом она сообщила на своей странице Instagram, презентовав первую песню "Любить тебя".
"Сегодня, я делюсь с вами своим первым шагом в сольный путь! Очень важно от Вас искреннее мнение! То, что мне нравится, – это симбиоз совершенно разной музыки, поэтому, от меня следует ожидать совершенно разных песен. Именно эта - родилась во мне первой! Несмотря на то, сколько раз я откладывала ее на потом - всё-таки сегодня именно она! В ней заложен смысл любви, бескорыстной и самоотверженной. Мужчины, не играйте с любящим сердцем!", – написала она.
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Ну вот и этот день ! Сегодня, я делюсь с вами своим первым шагом в сольный путь! Очень важно от Вас искреннее мнение ! То, что мне нравится, - это симбиоз совершенно разной музыки поэтому, от меня следует ожидать совершенно разных песен. Именно эта - родилась во мне первой! Несмотря на то, сколько раз я откладывала ее на потом - всё-таки сегодня именно она! В ней заложен смысл любви, бескорыстной и самоотверженной. Мужчины , не играйте с любящим сердцем ! Анастасия Кожевникова - Любить тебя Автор слов: А.Кожевникова М.Романова А.Борзенко Автор музыки: А.Кожевникова Аранжировка: Андрей Тропешко Запись,сведение,мастеринг: Александр Садовец @nahatirecords Скачивайте и слушайте на всех музыкальных площадках ! #анастасиякожевникова #любитьтебя #песня #премьера #itunes #spotify #ytmusic #googleplay #deezer #tidal #zvooq #amazon #яндексмузыка
Стало известно, что бывшая участница группы "ВИА гра" сама написала и слова, и музыку к композиции. Комментаторы в целом остались довольны песней, но посоветовали добавить в следующие работы больше экспрессии.