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Бывшая участница группы "ВИА Гра" записала сольный трек

Бывшая участница группы &quot;ВИА Гра&quot; записала сольный трек
09:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Южноукраинская экс-участница "ВИА гра" начала сольную карьеру с песни о любви.

Бывшая участница группы "ВИА гра" Анастасия Кожевникова из Южноукраинска начала сольную карьеру. Об этом она сообщила на своей странице Instagram, презентовав первую песню "Любить тебя".

"Сегодня, я делюсь с вами своим первым шагом в сольный путь! Очень важно от Вас искреннее мнение! То, что мне нравится, – это симбиоз совершенно разной музыки, поэтому, от меня следует ожидать совершенно разных песен. Именно эта - родилась во мне первой! Несмотря на то, сколько раз я откладывала ее на потом - всё-таки сегодня именно она! В ней заложен смысл любви, бескорыстной и самоотверженной. Мужчины, не играйте с любящим сердцем!", – написала она. 

 
 
 
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Ну вот и этот день ! Сегодня, я делюсь с вами своим первым шагом в сольный путь! Очень важно от Вас искреннее мнение ! То, что мне нравится, - это симбиоз совершенно разной музыки поэтому, от меня следует ожидать совершенно разных песен. Именно эта - родилась во мне первой! Несмотря на то, сколько раз я откладывала ее на потом - всё-таки сегодня именно она! В ней заложен смысл любви, бескорыстной и самоотверженной. Мужчины , не играйте с любящим сердцем ! Анастасия Кожевникова - Любить тебя Автор слов: А.Кожевникова М.Романова А.Борзенко Автор музыки: А.Кожевникова Аранжировка: Андрей Тропешко Запись,сведение,мастеринг: Александр Садовец @nahatirecords Скачивайте и слушайте на всех музыкальных площадках ! #анастасиякожевникова #любитьтебя #песня #премьера #itunes #spotify #ytmusic #googleplay #deezer #tidal #zvooq #amazon #яндексмузыка

Публикация от Анастасия Кожевникова (@anastasiakozhevnikova)

Группа "ВИА Гра" выпустила первый клип в обновленном составе (Видео)

Стало известно, что бывшая участница группы "ВИА гра" сама написала и слова, и музыку к композиции. Комментаторы в целом остались довольны песней, но посоветовали добавить в следующие работы больше экспрессии.

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Музыка, Виа Гра, Песни, Анастасия Кожевникова, Сольный трек, Любить тебя.
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