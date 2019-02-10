Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Порошенко назвал среднюю сумму монетизации субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ
Порошенко назвал среднюю сумму монетизации субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ
Мангера исключили из состава депутатов &quot;Батькивщины&quot;
Мангера исключили из состава депутатов "Батькивщины"
Украинец Шелестюк вернется на ринг спустя полтора года
Украинец Шелестюк вернется на ринг спустя полтора года
Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день

Нацотбор Евровидение-2019: стало известно, кто прошел в финал (Видео)

Нацотбор Евровидение-2019: стало известно, кто прошел в финал (Видео)
12:09 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости культуры: Первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение 2019" состоялся 9 февраля.

Судьи определили тройку лучших участников.

В нем приняли участие восемь конкурсантов, которые соревновались за поездку в Израиль в мае. Результаты определялись оценками жюри и зрительским онлайн-голосованием. Судьями Нацотбора традиционно были Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Brunettes Shoot Blondes – украинская группа, популярная и за рубежом. Для Нацотбора ребята выбрали песню "Houston". 

Певица MARUV была явной фавориткой конкурса. Она исполнила композицию "Siren Song", подготовив довольно провокационный номер. 

Музыку группы YUKO лучше всего определяет термин "фольктроника" – сочетание фолька и электроники. Коллектив, который считается воспитанником лейбла Ивана Дорна MASTERSKAYA, представил на сцене песню "GALYNA GULIALA".

В конце прямого эфира стали известны имена первой тройки финалистов. В финал прошли певица MARUV, группа Brunettes Shoot Blondes и коллектив YUKO.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Музыкальный конкурс, Евровидение, Евровидение 2019, Нацотбор Евровидение 2019, Первый полуфинал Национального отбора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Ольги: значение имени и поздравления
02 Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
04 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 10 февраля
05 Елена Кравец показала семейную фотографию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
Медики назвали фрукты, нормализующие артериальное давление
Медики назвали фрукты, нормализующие артериальное давление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь