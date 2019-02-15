Семейные проекты, ставшие легендами музыкального мира (Фото) В истории популярной музыки было много интересных групп. Особое место среди них занимают коллективы, состоящие из родственников - братьев и сестёр. Смотрите в подборке самые значимые и лучшие группы, организованные по принципу "семейного подряда".