В Сети появилась песня о Киеве Ванессы Паради (Видео)

Это произошло на французской музыкальной премии Victoires de la musique.
Отметим, что композиция вошла в новый альбом артистки Les Sources, а в сам альбом вошло 12 треков. Известно, что Ванесса сама написала песню об украинской столице.
Композиция раскрывает романтическую историю о том, как посреди заснеженного Киева главная героиня песни "вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного, которые остались далеко позади".
Отметим, что Ванесса ранее побывала в Киеве. Она приезжала в Украину в 2016 году для съемок в фильме литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней".
"Спасибо за такую чудесную песню о моем городе", "Спасибо! Привет из Украины", "Отличная песня", - написали пользователи сети в комментариях к видео.