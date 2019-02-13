В Сети появилась песня о Киеве Ванессы Паради (Видео)

Новости культуры: Актриса и экс-супруга голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради неожиданно презентовала песню о Киеве.

Это произошло на французской музыкальной премии Victoires de la musique.

Отметим, что композиция вошла в новый альбом артистки Les Sources, а в сам альбом вошло 12 треков. Известно, что Ванесса сама написала песню об украинской столице.

Композиция раскрывает романтическую историю о том, как посреди заснеженного Киева главная героиня песни "вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного, которые остались далеко позади".

Отметим, что Ванесса ранее побывала в Киеве. Она приезжала в Украину в 2016 году для съемок в фильме литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней".

"Спасибо за такую чудесную песню о моем городе", "Спасибо! Привет из Украины", "Отличная песня", - написали пользователи сети в комментариях к видео.