Олег Винник презентовал песню "Роксолана" на украинском языке (Видео)

Новости культуры: Популярный украинский певец, любимец женщин Олег Винник трогательно поздравил своих поклонниц с Днем влюбленных.

Специально в праздничный день он презентовал песню на украинском языке "Роксолана".

Исполнитель признался, что написал ее еще пять лет назад. Но только сейчас записал на студии в том виде, в котором она родилась.

"Эта песня появилась в 2005 году. Я долго экспериментировал над ее аранжировкой. В результате чего люди услышали ремикс, а не оригинальный вариант. Всему свое время. И именно сегодня я представляю композицию "Роксолана" такой, какой она родилась. Идея, которая возникла более десяти лет назад, только теперь получила реализацию. Признаться, не люблю переделывать свои песни. Но, видимо так было предначертано, чтобы именно сейчас я сполна прочувствовал всю боль этой композиции и показал ее людям такой, какой она планировалась изначально. Для меня это важно. У песни очень глубокий смысл", — отмечает артист.

Также он признался, что уже успел снять клип с драматичным сюжетом и вскоре обещает очередную премьеру. В нем идет речь об истории девушек-Роксолан, о их жизни за границей.