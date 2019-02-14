Скачать
Четверг, 14.02.2019
Конгресс США готовит $25 млн для Украины в программах Госдепа
Конгресс США готовит $25 млн для Украины в программах Госдепа
Глава МИД в Варшаве поднимал вопрос киберугрозы со стороны РФ
Глава МИД в Варшаве поднимал вопрос киберугрозы со стороны РФ
Олимпиакос 2:1 Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Олимпиакос 2:1 Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
День святого Валентина 2019: поздравления для друга в прозе
День святого Валентина 2019: поздравления для друга в прозе

Олег Винник презентовал песню "Роксолана" на украинском языке (Видео)

Олег Винник презентовал песню "Роксолана" на украинском языке (Видео)
19:40 Сегодня Телеграф amp.fakty.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Популярный украинский певец, любимец женщин Олег Винник трогательно поздравил своих поклонниц с Днем влюбленных.

Специально в праздничный день он презентовал песню на украинском языке "Роксолана".

Исполнитель признался, что написал ее еще пять лет назад. Но только сейчас записал на студии в том виде, в котором она родилась.

"Эта песня появилась в 2005 году. Я долго экспериментировал над ее аранжировкой. В результате чего люди услышали ремикс, а не оригинальный вариант. Всему свое время. И именно сегодня я представляю композицию "Роксолана" такой, какой она родилась. Идея, которая возникла более десяти лет назад, только теперь получила реализацию. Признаться, не люблю переделывать свои песни. Но, видимо так было предначертано, чтобы именно сейчас я сполна прочувствовал всю боль этой композиции и показал ее людям такой, какой она планировалась изначально. Для меня это важно. У песни очень глубокий смысл", — отмечает артист.

Олег Винник встретился со своей поклонницей

Также он признался, что уже успел снять клип с драматичным сюжетом и вскоре обещает очередную премьеру. В нем идет речь об истории девушек-Роксолан, о их жизни за границей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Песня, Роксолана, Олег Винник, Украинский артист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
05 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Турбоатом&quot; и &quot;Энергоатомом&quot; подписали знаковый контракт на 500 млн
"Турбоатом" и "Энергоатомом" подписали контракт
Уильям Барр официально стал главой Минюста США
Уильям Барр официально стал главой Минюста США
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм
Олег Винник презентовал песню &quot;Роксолана&quot; на украинском языке (Видео)
Олег Винник презентовал песню "Роксолана" на украинском языке (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь