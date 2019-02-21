Ученые назвали Топ-10 самых воодушевляющих песен в мире

Новости культуры: Ученые выяснили, какие музыкальные творения относятся к последним, и составили список из 10 самых-самых.

Музыка всегда была очень мощным инструментом влияния на человека и его настроение.

На первом месте оказалась песня группы Queen – Don’t Stop Me Now, именно ее ученые сочли самой воодушевляющей в мире. Об этом заявил голландский нейробиолог Якоб Йолий, который определил первенство по специальной формуле. Она измеряет темп, тональность, в которой песня была написана, и число использованных аккордов. Он также добавил, что текст песни имеет очень большое значение. "Хорошая песня – очень личная. Музыка тесно связана с памятью и эмоциями, и эти ассоциации сильно определяют, улучшит ли песня настроение или нет, но есть некоторые критерии, по которым можно создать музыку для хорошего настроения", – говорит голландец.

Так выглядит топ-10 самых воодушевляющих песен мира:

10. Katrina & the Waves – Walking on Sunshine

9. Gloria Gaynor – I Will Survive

8. Bon Jovi – Livin’ on a Prayer

7. Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun

6. The Monkees – I’m a Believer

5. Survivor – Eye of the Tiger

4. Billy Joel – Uptown Girl

3. Beach Boys – Good Vibrations

2. ABBA – Dancing Queen

1. Queen – Don’t Stop Me Now

Некоторые музыкальные композиции способны растрогать до слез или напомнить о чем-то плохом, а некоторые наоборот – воодушевляют и придают сил.