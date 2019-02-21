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Ученые назвали Топ-10 самых воодушевляющих песен в мире

Ученые назвали Топ-10 самых воодушевляющих песен в мире
09:54 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: pixabay

Новости культуры: Ученые выяснили, какие музыкальные творения относятся к последним, и составили список из 10 самых-самых.

Музыка всегда была очень мощным инструментом влияния на человека и его настроение. 

На первом месте оказалась песня группы Queen – Don’t Stop Me Now, именно ее ученые сочли самой воодушевляющей в мире. Об этом заявил голландский нейробиолог Якоб Йолий, который определил первенство по специальной формуле. Она измеряет темп, тональность, в которой песня была написана, и число использованных аккордов. Он также добавил, что текст песни имеет очень большое значение. "Хорошая песня – очень личная. Музыка тесно связана с памятью и эмоциями, и эти ассоциации сильно определяют, улучшит ли песня настроение или нет, но есть некоторые критерии, по которым можно создать музыку для хорошего настроения", – говорит голландец. 

Так выглядит топ-10 самых воодушевляющих песен мира:

10. Katrina & the Waves – Walking on Sunshine

9. Gloria Gaynor – I Will Survive

8. Bon Jovi – Livin’ on a Prayer

7. Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun

6. The Monkees – I’m a Believer

5. Survivor – Eye of the Tiger

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4. Billy Joel – Uptown Girl

3. Beach Boys – Good Vibrations

2. ABBA – Dancing Queen

1. Queen – Don’t Stop Me Now

Некоторые музыкальные композиции способны растрогать до слез или напомнить о чем-то плохом, а некоторые наоборот – воодушевляют и придают сил. 

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