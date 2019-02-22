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Названы 50 лучших саундтреков к фильмам всех времен (Видео)

Названы 50 лучших саундтреков к фильмам всех времен (Видео)
11:18 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pixabay

Новости культуры: Составлен рейтинг лучших саундтреков к фильмам за всю историю.

Впреддверии премии "Оскар" портал Pitchfork составил рейтинг 50 лучших саундтреков всех времен. Лидером рейтинга стала музыка к фильму "Суперфлай" 1972 года.

Саундтрек Кертиса Мэйфилда издание Pitchfork признало лучшим на все времена. Композитор превратил историю наркодилера, собирающегося завязать с криминалом после крупного дела, в настоящую драму, в размышление о страданиях и потерях. Альбом Мэйфилда впоследствии не раз оказывался в списках лучших музыкальных пластинок и оказал существенное влияние развитие рок-н-ролла. 

На втором месте расположился саундтрек к фильму "Пурпурный дождь" 1984 года, посвященный популярному исполнителю Принцу. Лента стала не только одной из самых кассовых в год выхода, но и получила "Оскар" в категории "лучшая запись песни к фильму". 

Замыкает тройку лидеров саундтрек к фильму "На игле" 1996 года. По словам экспертов, он отражает "наркотический эффект сюжета". В свое время создателям отказали Дэвид Боуи и группа Oasis. Тем не менее, это не помешало создать саундтрек, который до сих пор пользуется популярностью, поскольку "отражает вспышку слепого оптимизма юного поколения". 

В первую десятку вошли саундтреки к следующим фильмам:

"Суперфлай", 1972

"Пурпурный дождь", 1984

"На игле", 1996

"Тернистый путь", 1972

"2001 год: Космическая одиссея", 1968

"Делай, как надо", 1989

"Трудности перевода", 2003

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"Академия Рашмор", 1998

"На помощь!", 1965

"Криминальное чтиво", 1994

В первую десятку вошли песни из "Криминального чтива", "Трудностей перевода", "На игле" и другие. 

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