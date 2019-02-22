KAZKA исполнила душевную песню Кристины Агилеры

Новости культуры: KAZKA Певица решила доказать всем, что вокал у нее есть, да еще и какой.

Уже завтра вся страна будет болеть за участников финала украинского Нацотбора на "Евровидение 2019". Именно завтра, 23 февраля, с помощью баллов жюри и зрительского голосования определят артиста, который представит Украину на "Евровидении" в Тель-Авиве.

Одними из фаворитов долгое время считали группу KAZKA, пока после их выступления во втором полуфинале на не ребят посыпалась критика в сети. Солистку группы Александру Зарицкую обвиняли в отсутствии вокала и фальши во время пения. Но не тут-то было! Певица решила доказать всем, что вокал у нее есть, да еще и какой.

Девушка опубликовала кавер на песню Кристины Агилеры Hurt. А в комментариях к видео пользователи Instagram удивились и отметили, что Александра действительно владеет отличными вокальными данными.