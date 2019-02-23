"Евровидение 2019": кто прошел в финал нацотбора (Видео)

9 февраля и 16 февраля 2019 года зрители и судьи выбрали финалистов Национального отбора на Евровидение-2019, которые поборются за возможность представить Украину на песенном конкурсе в Израиле. Финалистами стали: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.
Национальный отбор на Евровидение 2019 – это музыкальный конкурс, определяющий представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Шоу проводится каждый год, начиная с 2016-го.
Уже 23 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ в 19:00 зрители увидят выступления 6 участников, готовых представить Украину на Евровидении-2019.
Порядок выступления финалистов на Национальном отборе Евровидения-2019:
1. Freedom-jazz
2. YUKO
3. MARUV
4. Brunettes Shoot Blondes
5. KAZKA
6. ANNA MARIA
Выступления финалистов на Национальном отборе на Евровидение-2019
1. KAZKA
2. ANNA MARIA
3. Freedom-jazz
4. Brunettes Shoot Blondes
5. MARUV
6. YUKO
Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).
Прямые эфиры Национального отбора-2019 проходят в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ. Финал конкурса прогремит 23 февраля, на котором и определится представитель Украины на конкурсе.