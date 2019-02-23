Евровидение 2019: объявлен победитель Нацотбора - MARUV

Новости культуры: Национальный отбор на Евровидение-2019 – это музыкальный конкурс, определяющий представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение.

Финал отбора на Евровидение-2019 от Украины прошел 23 февраля. В финал Нацотбора прошли Freedom jazz, ANNA MARIA, KAZKA, MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. Сейчас стало известно, кто победил в конкурсе по результатам баллов от судей и зрителей.

Певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Так, пикантными танцами, умением держаться на сцене и соблазнительным пением судей и зрителей поразила MARUV, которые отдали ей высшие баллы. В общем количестве MARUV заработала 11 баллов. В общественном движении "Видсич" заявили, что трое из шести финалистов конкурсного отбора "Евровидение-2019" MARUV, YUKO, ANNA MARIA - "откровенные коллаборационисты". На странице движения в Facebook, активисты призвали членов жюри и ведущего конкурса Сергея Притулу перед голосованием "исчерпывающе проинформировать" зрителей о позиции конкурсантов относительно российской агрессии и оккупации украинских территорий.