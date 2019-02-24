НОТУ решает, будет ли MARUV представлять Украину на Евровидении

Новости культуры: НОТУ решит в течение 48 часов, кто будет представлять Украину на Евровидение-2019.

Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV еще не приняло окончательного решения о её участии в конкурсе. Об этом в комментарии Общественному заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы относительно договора в течение 24 часов.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения касаемо того, может ли исполнитель, который имеет концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", — рассказала Кольцова.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: «К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: может ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию».

На вопрос, есть ли конкретно требование от MARUV объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: «У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения — они должны его принять».

Сама MARUV во время общения с журналистами заявила, что на следующей неделе проведет пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы относительно выступлений в России.