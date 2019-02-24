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Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России
15:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: maruvofficial

Новости культуры: Такое условие певице выдвинула Национальная общественная телерадиокомпания.

Певица MARUV победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, но это еще не гарантирует ей участие в главном конкурсе в Израиле. Для того, чтобы представлять Украину артистка должна отказаться от концертов в России.

Такое условие певице выдвинула Национальная общественная телерадиокомпания, которая является заказчиком национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Сейчас НСТУ еще не приняла окончательное решение об участии MARUV в песенном конкурсе. Вокруг певицы разгорелся бурный скандал. Некоторые радуются за певицу и считает ее перспективной на конкурсе. Другая часть украинцев наоборот критикует ее победу, ведь MARUV неоднократно гастролировала по России.

"Одно из условий договора, что предоставили победительнице Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" MARUV, отказ от гастролей по России",– заявили в Общественном.

У артистки запланированы сольные концерты на территории страны-агрессора в апреле. Они должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге.

Член правления НСТУ Александра Кольцова рассказала, что Общественное вещание еще не решило, будет ли подписывать договор с MARUV. Решение о том, кто же будет представлять Украину на Евровидении-2019 будет принято в течении 48 часов.

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В свою очередь вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал певицу и отметил, что она не может представлять Украину, пока выступает в стране-агрессоре.

"Про Нацотбор на Евровидение. Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена", – сказал он.

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Все по теме:

РФ, НСТУ, Евровидение 2019, Концерты в РФ, MARUV.
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