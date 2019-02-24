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Джамала представила новую песню Solo в финале Нацотбора Евровидения-2019(Видео)

Джамала представила новую песню Solo в финале Нацотбора Евровидения-2019(Видео)
17:17 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Победительница Евровидения-2016 Джамала, которая была членом жюри на Нацотборе Евровидения-2019, представила свою песню Solo.

Украинская певица с крымскотатарскими корнями смогла завоевать для Украины победу на Евровидении-2016, поэтому теперь она является почетным членом жюри каждого Нацотбора на Евровидение. В финале, который состоялся в субботу, 23 февраля, Джамала представила музыкальную новинку, среди авторов которой номинант Грэмми Брайан Тодд.

Премьера аудиоверсии состоялась в начале февраля 2019 года, однако презентацию вживую Джамала оставила для финала отбора Евровидения-2019. Однако презентация сингла не прошла без казусов, с которыми ей удалось быстро справиться.

 

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Она вышла на сцену в роскошном черном платье и с зажигательным настроением, однако с первых секунд песни ей пришлось немного поволноваться. Джамала не слышала звука в наушнике, который всегда находится в ухе каждого певца. Она сразу сообщила о проблеме, а затем ошеломила слушателей новой песней.

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Песня, Джамала, Соло, Нацотбор, Евровидение 2019.
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