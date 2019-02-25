В Сети появился тизер нового клипа Олега Винника на песню "Роксолана" (Видео)

До премьеры клипа Олега Винника на драматическую песню "Роксолана" остаются считанные дни. В своих соцсетях певец активно делится анонсами новой видеоработы. В опубликованных роликах на страницах музыканта в Instagram и Facebook можно увидеть эксклюзивные кадры с бэкстейджа съемок, в которых приняли участие известные актрисы Ольга Сумская и Ада Роговцева. А сегодня на YouTube-канале исполнителя появился официальный тизер, после чего поклонники Винника сделали выводы, что будущий клип артиста больше напоминает фильм. Фолловеры не скрывают, что очень ждут премьеры. Релиз клипа "Роксолана" запланирован на 28 февраля.