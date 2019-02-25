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Британская группа Foals выступят летом в Киеве (Видео)

Британская группа Foals выступят летом в Киеве (Видео)
18:21 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Телеграф

Новости культуры: В Киеве 27 августа пройдет концерт британской инди-рок-группы Foals, в рамках которого музыканты представят первую часть пятого студийного альбома "Everything Not Saved Will Be Lost".

Группа не выпускала нового материала около четырех лет. По окончанию плотного тура в поддержку пластики What Went Down, Foals взяли годичный перерыв, в ходе которого группу покинул басист Уолтер Джервес. Это событие подтолкнуло слегка изменить подход к написанию и подбору материала. В итоге новый альбом будет состоять из двух частей: первая выйдет 8 марта, вторая - в конце осени.

На текущий момент британцы уже выпустили два клипа на новые песни "Exits" и "On the Luna".

Foals - "Exits" 

 Foals - "On the Luna"

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Концерт состоится на Арт-заводе "Платформа". Начало продажи билетов запланировано на 27 февраля.

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Концерт, Киев, Украина, Студийный альбом, Foals, Британская группа, 27 августа.
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