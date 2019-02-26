Фанаты MARUV создали петицию с просьбой отправить певицу в Израиль на Евровидение

Новости культуры: Поклонники певицы MARUV, которая должна была представлять Украину на "Евровидении 2019", создали петицию в знак поддержки артистки.

Они требуют допустить MARUV к участию на международном песенном конкурсе, который пройдет в мае в Израиле.

На данный момент петиция набрала около 12 тысяч подписей. Каждую минуту ее подписывают по 10 человек!

Скриншот петиции

Также отметим, что член правления НОТУ Александра Кольцова дала официальный комментарий, где сообщила, что пока не принято решение относительно потенциального представителя Украины на "Евровидение 2019".

Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.