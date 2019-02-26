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Новый клип группы ТНМК на песню "Мій демон" с участием Анатолия Пашинина (Видео)

Новый клип группы ТНМК на песню "Мій демон" с участием Анатолия Пашинина (Видео)
19:06 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская группа ТНМК представила клип на песню "Мій демон", которая вошла в альбом коллектива "7".

Режиссером ролика выступил Дима Манифест, а главную роль в нем сыграл Анатолий Пашинин.

Актер играет священника, которого прямо на службе посещают странные видения: азартные игры, алкоголь, наркотики, секс и рок-н-ролл. Библия не дает ответов. Внутри – пустые страницы. Сами участники ТНМК, сидя в зале, вторят сюжету: "Нема куди подітися від всього цього чоловіку. Порахуйте кризи будь-якого віку". Стоит отметить, что Пашинин снялся в клипе бесплатно. Свой гонорар он попросил направить на лечение ветерана АТО, Народного героя Украины Назара Опришко, также известного как Друг Бористень.

"Знаю, что во мне есть все. Как и в каждом из нас. Иногда это не просто контролировать, но, как говорят, в той притче – всегда побеждает тот волк, которого кормишь", - прокомментировал клип Фагот.

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Альбом ТНМК "7" вышел в ноябре 2018 года. В релиз вошли синглы "Рiздво рок-н-ролл" и "Друга Новина" - саундтрек к фильму "Бобот и энергия Вселенной".

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Все по теме:

Музыка, Клип, Видео, Песня, Анатолий Пашинин, группа ТНМК, Мій демон.
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