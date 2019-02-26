Freedom Jazz отказались ехать на Евровидение 2019 в Израиль

Новости культуры: Об этом артистки, которые заняли второе место в финале Нацотбора на Евровидение, сообщили на своей странице в Instagram.

"Только что мы получили звонок из НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас, наш "Cupidon" летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", – заявили во Freedom Jazz.

Девушки поблагодарили поклонников за то, что помогли занять второе место Национального отбора Евровидения-2019.

"Наша главная победа – это вы! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в Национальном отборе", – добавлено в заявлении.

Член правления НОТУ Александра Кольцова дала официальный комментарий "Громадському", где сообщила, что пока не принято решение относительно потенциального представителя Украины на "Евровидение 2019".

Накануне один из членов жюри Андрей Данилко заявил, что после отказа финалистки MARUV, Украину должен представлять исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz.

Напомним ранее, что Общественный вещатель (ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.