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Freedom Jazz отказались ехать на Евровидение 2019 в Израиль

Freedom Jazz отказались ехать на Евровидение 2019 в Израиль
20:46 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Об этом артистки, которые заняли второе место в финале Нацотбора на Евровидение, сообщили на своей странице в Instagram.

"Только что мы получили звонок из НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас, наш "Cupidon" летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", – заявили во Freedom Jazz.

Девушки поблагодарили поклонников за то, что помогли занять второе место Национального отбора Евровидения-2019.

 
 
 
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Дорогі друзі! Дякуємо за вашу підтримку, любов, хвилювання і за те, що весь час були з нами! Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-ге місце національного відбору Євробачення-2019! Наша головна перемога - це ВИ! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі... Але тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019. Наразі, наш «Cupidon» летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з европейським промоутером і ведемо перемовини про концертні тури на найближчий час. Тому! Чекаємо вас на наших концертах! Всім любові! Dear friends! Thank you for your support, love, excitement and for being with us all the time! We are infinitely happy that you helped us to get the 2nd place of national Eurovision-2019 contest! Our main victory is you! We experiment, write songs, make incredible productions and do art for you. Maybe, once, we will try our forces again ... But now we received a call from the NTCU and we want to announce that we refuse to take part in the Eurovision Song Contest-2019. For now, our "Cupidon" flies further. We are in the process of signing a contract with the European promoter and we are negotiating about concert tours for the nearest future. So! We are waiting for you at our concerts! Love to all!

Публикация от Freedom Jazz Girls Band (@freedomjazz_official)

Фанаты MARUV создали петицию с просьбой отправить певицу в Израиль на Евровидение

"Наша главная победа – это вы! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в Национальном отборе", – добавлено в заявлении.

Член правления НОТУ Александра Кольцова дала официальный комментарий "Громадському", где сообщила, что пока не принято решение относительно потенциального представителя Украины на "Евровидение 2019".

Накануне один из членов жюри Андрей Данилко заявил, что после отказа финалистки MARUV, Украину должен представлять исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz.

Напомним ранее, что Общественный вещатель (ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

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Украина, Израиль, Instagram, Евровидение 2019, MARUV, Freedom jazz.
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