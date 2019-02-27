10 интересных фактов об известных песнях Каждая песня имеет свою маленькую историю. Мало кто задумывается над тем, какой смысл в те или иные композиции вкладывают их авторы. Интересные факты о легендарных песнях наверняка заставят многих воспринимать эти произведения по-новому. Давайте узнаем интересные факты о самых знаменитых песнях.