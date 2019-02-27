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Среда, 27.02.2019
"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
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"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе

"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
19:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости культуры: Отмечается, что Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора.

Украина не будет в этом году участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщило "Общественное вещание".

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

Как отмечается, победителем Национального отбора на нынешнее "Евровидение" стала певица MARUV, которой Общественный вещатель предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе.

"Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор", - отметил общественный вещатель.

Добавляется, что альтернативным способом определения представителя от Украины на "Евровидении-2019" правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора.

"Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье место по результатам Национального отбора", - сообщил вещатель.

Группы Freedom Jazz и Kazka отказались от участия в конкурсе.

В Общественном считают, что Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, "которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными".

"В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации хода национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - добавили в Общественном.

В НОТУ признались, что сейчас не ведут переговоров ни с одним из участников Нацотбора

Напомним, переговоры между НОТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

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Евровидение, Евровидение 2019, Участие в Евровидении, Украина и Евровидение.
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