Сергей Бабкин презентовал сингл "Цирк" под новым псевдонимом (Видео)

БАБ’S - новый проект Сергея Бабкина. Артист назвал его своим творческим альтер эго. Недавно появившись, проект уже успел дать свои "плоды" - под этим псевдонимом вышел новый сингл артиста "Цирк" с весьма остросоциальным подтекстом. Главным вопросом и посланием песни является вопрос - "К чему весь этот цирк?". Эта песня войдет в будующий EP артиста. Ранее Бабкин заявлял о существовании проекта БАБ’S, который в хип-хоп стиле выражает смелые мысли всего общества. В припеве песни поется: "К чему весь этот цирк: смертельные трюки? К чему весь этот цирк: фокусы, ловкие руки? К чему весь этот цирк: лекарство от скуки? К чему весь этот цирк: достижения науки?". Ответы на эти вопросы - риторичны.