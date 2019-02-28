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Четверг, 28.02.2019

Сергей Бабкин презентовал сингл "Цирк" под новым псевдонимом (Видео)

БАБ’S - новый проект Сергея Бабкина. Артист назвал его своим творческим альтер эго. Недавно появившись, проект уже успел дать свои "плоды" - под этим псевдонимом вышел новый сингл артиста "Цирк" с весьма остросоциальным подтекстом. Главным вопросом и посланием песни является вопрос - "К чему весь этот цирк?". Эта песня войдет в будующий EP артиста. Ранее Бабкин заявлял о существовании проекта БАБ’S, который в хип-хоп стиле выражает смелые мысли всего общества. В припеве песни поется: "К чему весь этот цирк: смертельные трюки? К чему весь этот цирк: фокусы, ловкие руки? К чему весь этот цирк: лекарство от скуки? К чему весь этот цирк: достижения науки?". Ответы на эти вопросы - риторичны.
Фото: Instagram
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Музыка, Проект, Сингл, Цирк, Искусство, Сергей Бабкин, БАБ’S.
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