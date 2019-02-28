Скачать
Четверг, 28.02.2019
Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
"Этот карточный домик рухнет": Нетаньяху прокомментировал обвинения в свою сторону
"Этот карточный домик рухнет": Нетаньяху прокомментировал обвинения в свою сторону
Дигейл о завершении карьеры: Мне больше нечего доказывать
Дигейл о завершении карьеры: Мне больше нечего доказывать
Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"
Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"

Экс-участница "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова представила видео на новую песню (Видео)

Экс-участница "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова представила видео на новую песню (Видео)
21:49 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: instagram

Новости культуры: Первый шаг в сольный путь – экс-солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова презентует видео на личную музыкальную историю "Любить тебя".

Февраль ознаменовал новую страницу творчества певицы, автора и композитора Анастасии Кожевниковой. Несколько недель назад артистка представила многотысячной армии поклонников свой авторский сингл "Любить тебя", а сегодня – поделилась первой сольной видео-работой на трек.

Показать певицу с незнакомой зрителям стороны и передать на экране эмоции песни сумела украинский клипмейкер Инна Грабар. Примечательно, что лирическая песня "Любить тебя" родилась еще в 2015 году во время переживаний из-за ссоры с любимым человеком.

Прежде, чем прозвучать в эфирах радиостанций и плейлистах слушателей, трек прошел множественные трансформации: восемь месяцев работы, несколько аранжировок и два соавтора текста, в числе которых и бывшая коллега Анастасии Кожевниковой по участию в группе "ВИА Гра" и близкая подруга Миша Романова. Только спустя 4 года артистка выпустила сингл, почувствовав, что именно он должен стать первым в новой творческой жизни.

 

Участница "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова вышла замуж

"Моя главная цель – не быть мгновением в своей творческой деятельности, а оставаться навсегда искренней и честной в сердцах слушателя", - комментирует начало своего сольного пути и выход первой видео-работы Анастасия Кожевникова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виа Гра, Видео, Песня, Анастасия Кожевникова, Лирик-видео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор
02 Пенсии, монетизации и выборы: что ждет украинцев в марте
03 Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
04 Порошенко в толпе снял шапку с девушки: видео
05 В Госстате заявили, что в Украине в 2020 году может пройти перепись населения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
В Киеве утвердили &quot;правила&quot; для е-билетов
В Киеве утвердили "правила" для е-билетов
В Житомирской области суд отменил мораторий на российскую попсу
В Житомирской области суд отменил мораторий на российскую попсу
Современная королева: Летиция сменила пышное платье на кожаный обольстительный наряд
Современная королева: Летиция сменила пышное платье на кожаный обольстительный наряд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь