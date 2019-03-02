Alyosha представила откровенный клип на новую песню "Горда" (Видео)

Видео опубликовано на YouTube-канале певицы. "Мы любим оправдывать себя за все, гордо молчать, думать, что ты не мог поступить иначе… но, зачастую, это совсем не так … ведь мог! Ничего случайного в мире не бывает. Все зависит от всего. Наши сделанные поступки — наша будущая судьба. Мы теряемся в своих желаниях, сомневаемся в чувствах, и впоследствии, принимаем друг друга такими, какие были, есть и будем. Потому что понимаем, что жить друг без друга не можем. Удержите свою любовь вовремя!", — прокомментировала свою новую видеоработу Alyosha. Клип получился достаточно откровенным, а сама певица в кадре появляется обнаженной.