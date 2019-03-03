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"Она настраивает внука против нас": отец Децла поссорился с его вдовой

"Она настраивает внука против нас": отец Децла поссорился с его вдовой
21:28 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Александр Толмацкий поделился подробностями о скандале с вдовой сына.

После смерти знаменитого российского рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) в его семье разразился скандал. Вдова артиста Юли Толмацкая и отец Децла – Александра Толмацкий крупно поссорились на почве разногласий по поводу финансового вопроса, а также сына Децла – Антония.

В своем Instagram, отвечая одному из подписчиков в комментариях, Юлия написала: "Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня, они оба…уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)". Ее слова буквально "взорвали" сеть и вызвали бурю негодования в сторону Александра Толмацкого.

Толмацкий-старший не стал терперть догдаки и обсуждения в сети и опубликовал следующее сообщение, обвинив Юлию в том, что она "настраивает внука" против него и его экс-супруги, матери Децла, Ирины:

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"В связи с тем что СМИ превратились в желтую помойку, копируя ложную информацию в социальных сетях, мы вынуждены сделать заявление!!! Мы с Ириной (мать Децла – ред.) неоднократно говорили о том, что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того, как сложатся наши отношения с Юлей (вдова Децла – ред.) получит его любимый сын Антоний!!! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет!!! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя, так и для внука!!! Также мы хотели чтобы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони!!!!! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах!!!! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал... Она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо, мы пока не разобрались. Для получения более подробной информации, желающие могут обращаться нашему адвокату".

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Скандал, Децл, Александр Толмацкий.
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