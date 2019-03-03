Из-за обнаруженных нарушений, продажа билетов на Евровидение приостановлена

Новости культуры: Продажу билетов на Евровидение приостановили - нашли нарушения.

Продажу билетов на концерты песенного конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в Тель-Авиве, приостановили из-за "нарушений и дефектов".

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что наблюдатели зафиксировали "неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж". При этом сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы зарубежным спортивным функционерам и менеджерам международных СМИ.

Как уточнил израильский телеканал Kan, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции провести расследование. По данным ведомства, оно получало сообщения о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным в 2,5 раза ценам.

Продажа билетов на "Евровидение" началась 28 февраля. Ее осуществляет один из израильских порталов.

Первая партия билетов - на финальный концерт, который состоится 18 мая, - была раскуплена за несколько минут. Спустя некоторое время в продажу должна поступить еще часть билетов. Цена билетов на финал - от 280 до 490 евро, на репетиции и полуфиналы - около 73 евро. При этом цены на билеты в этой категории были снижены, так как любители музыки раскритиковали организаторов за завышенную стоимость.

Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай.

Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

Украина в этом году участвовать в конкурсе не будет.