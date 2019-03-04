"Голос країни 9": седьмые слепые прослушивания (Видео)

Новости культуры: Вчера вышел последний выпуск слепых прослушиваний популярного шоу талантов.

В это воскресенье, 03 марта, зрители увидили последний непредсказуемый эпизод слепых прослушиваний проекта "Голос країни-9", тренеры которого Тина Кароль и мультиартист MONATIK уже успели набрать свои команды. У шоумена Потапа и международной звезды Dan Balan остались последние места.

Девятый сезон проходит под лозунгом "Звезды среди нас" и открывает неизвестных ранее вокалистов с особенными голосами из народа. Впервые в истории шоу звездные наставники попросили продюсеров изменить правила и добавить еще по одному экстра-месту каждому. Кто из народных талантов займет экстра-места в командах в последнем раунде выбора вслепую, узнаете уже совсем скоро. В финальных слепых прослушиваниях самые талантливые участники заняли экстра-места в командах тренеров.

Мы предлагаем посмотреть и послушать выступления самых ярких участников последнего дня "слепых прослушиваний" на шоу "Голос країни 9".

Киевлянин Георгий Дарахвелидзе закончил Институт международных отношений. Будучи уверенным, что начнет карьеру дипломата, парень понимал, что не может без музыки. Два года назад он пытался покорить сцену "голоса", но к нему не повернулся ни один тренер. НА этот раз удача была на стороне Георгия, так как ему удалось развернуть кресло Дана Балана.

Еще один участник, который покорил сердца и зрителей, и тренеров стал Артем Банар из Хотина. Парень родом из семьи фермера, помогает родителям по хозяйству и одновременно увлекается музыкой и написанием авторских песен. К Артему развернулись сразу трое тренеров – Тина Кароль, Потап и Дмитрий Монатик.

Виктория Олейник из Каменец-Подольского пришла на проект за победой. В будущем хочет привезти в Украину еще победу на "Евровидении". Когда в песенном конкурсе победила Джамала, Виктория подумала: "Вау, я тоже хочу!". Еще больше ее вдохновила победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай. К сожалению, участница за два дня до своего выступления сломала ногу. Но все равно это не остановило ее перед желанием осуществить свою заветную мечту.

23-летняя Дарья Ворончук выросла в творческой семье. Ее мама – художница, а папа – пианист в Киевском камерном оркестре. Сейчас Дарья учится в музыкальном училище и пишет собственные песни. Девушка пришла на "Голос країни", чтобы доказать себе, что может быть интересно публике.

Последней участницей стала 37-летняя Оксана Муха, которая покорила зал своим вокалом, похожим на известную украинскую певицу, которая жила и пела в Америке – Квитку Цисык. Оксана выбрала команду Дана Балана.

Все тренеры закрыли набор в свои команды. Слепые прослушивания завершились.