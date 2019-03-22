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"Евровидение 2019": все песни участников второго полуфинала

"Евровидение 2019": все песни участников второго полуфинала
11:34 Пт, 22 Март 2019 Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости культуры: В этом году Международный песенный конкурс "Евровидение" будет проходить в Тель-Авиве, Израиль.

Во втором полуфинале "Евровидения 2019" выступят 18 участников.

Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а финал, где определится победитель "Евровидения 2019", – 18 мая.

Украина не будет участвовать в Международном конкурсе. НОТУ не смогла договориться с победительницей Нацотбора 2019 MARUV, а другие финалисты тоже отказались представлять Украину на "Евровидении" в этому году.

Во втором полуфинале "Евровидения 2019" выступят 18 стран-участников: Швейцария, Швеция, Австрия, Молдавия, Латвия, Дания, Армения, Румыния, Ирландия, Албания, Северная Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва, Мальта, Азербайджан. Все конкурсанты уже презентовали свои песни, с которыми представят свои страны на "Евровидении".

Лука Ханни - She Got Me (Швейцария) 

Лука Ханни – представитель Швейцарии на "Евровидении 2019". 24-летний артист является обладателем премий Bravo Otto в номинациях "Лучший певец" и "Суперкрасавчик".

Джон Лундвик - Too Late For Love (Швеция) 

Автор и исполнитель песен Джон Лундвик в 2019 году успешно исполнил композицию Too Late For Love, благодаря которой представит Швецию на "Евровидении 2019" в Тель-Авиве.

PÆNDA (Габриэла Хорн) – Limits (Австрия) 

Певица, автор песен и продюсер PÆNDA представит Австрию на конкурсе "Евровидение 2019" с балладой Limits. Эта песня также представлена в ее новом альбоме Evolution II. Композиция рассказывает о том, как она разрушила все рамки в своем рвении и страсти к музыке.

Анна Одобеску – Stay (Молдавия) 

Анна Одобеску будет представлять Молдову на конкурсе песни "Евровидение 2019" в Тель-Авиве. Анна окончила Академию музыки, театра и изящных искусств в Кишиневе и утверждает, что обретает мир и внутреннюю тишину в музыке.

Carousel - That Night (Латвия) 

Carousel – это латвийская инди-поп-группа из Риги, основанная в 2015 году. Коллектив будет представлять Латвию на "Евровидении 2019" в Тель-Авиве с песней That Night.

Leonora (Леонора Колмор Йепсен) - Love Is Forever (Дания) 

Leonora исполнит песню Love is Forever в Тель-Авиве. 20-летняя девушка обладает многими талантами. Артистка является трехкратной чемпионкой Дании по фигурному катанию.

Srbuk (Србуи Саргсян) - Walking Out (Армения) 

В этом году представителем Армении на конкурсе "Евровидение" является Srbuk, 24-летняя вокалистка, писательница и композитор, чья карьера началась после того, как она занял второе место в первом сезоне популярного телешоу "X Factor Armenia" в 2011 году. Србуи Саргсян изучает музыку с раннего детства и стала одной из самых популярных звезд Армении.

Эстер Пеони - On a Sunday (Румыния) 

25-летняя Александра Крецу, известная как Эстер Пеони, представит Румынию на Международном конкурсе. Она – певица и автор песен, которая увлечена музыкой с детства.

Сара МакТернан – 22 (Ирландия) 

25-летняя Сара МакТернан заняла третье место в "Голосе Ирландии" в апреле 2015 года. На слепом прослушивании она спела песню "Who You Are", и вся судейская четверка развернулась.

Йонида Маличи - Ktheju tokës (Албания) 

Йонида Маличи будет представлять Албанию на "Евровидении" в этом году. Она окончила Университет искусств в Тиране и изучала игру на скрипке и гитаре. Артистка выиграла множество призов и наград, в том числе заняла первые места на нескольких национальных детских фестивалях в Албании.

Тамара Тодевска – Proud (Северная Македония) 

Тамара Тодевска выросла в семье музыкантов и впервые начала выступать в возрасте 6 лет. Теперь она представит свою страну на "Евровидении 2019" в Тель-Авиве.

KEiiNO - Spirit in the Sky (Норвегия) 

KEiiNO – группа, которая комбинирует электронный поп с нордическими народными мелодиями и джойком, традиционной формой песни народа саами.

Сергей Лазарев – Scream (Россия) 

Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении" во второй раз. Он является одним из самых известных артистов в стране.

Дункан Лоуренс - Arcade (Нидерланды) 

Дункан Лоуренс представит Нидерланды на "Евровидении 2019" с песней Arcade. Артист объясняет: "Я вырос в городе, где музыка не была популярной. Она не имела никакого отношения к стандартной школьной системе. Но это не могло удержать меня от создания музыки. У нас был маленький местный театр и старая музыкальная школа. Я играл на пианино каждый день, писал свои собственные песни и стихи. Я помню это время, как будто это было вчера. Я был уверен: я стану музыкантом".

Роко - The Dream (Хорватия) 

В этом году Хорватию на "Евровидении" представит 19-летний Роко. Артист начал музыкальную карьеру в раннем возрасте, и, помимо пения, он играет на пианино с 7 лет. На протяжении многих лет он принимал участие во многих национальных и международных фестивалях и музыкальных реалити-шоу.

Юрий Векленко - Run With The Lions (Литва) 

Юрий Векленко является известным литовским поп-музыкантом. Он обрел популярность благодаря успешному участию в нескольких телевизионных шоу, таких как "Литовский талант", "Голос Литвы".

Микела - Chameleon (Мальта) 

Микела представит Мальту на конкурсе песни "Евровидение 2019" в Тель-Авиве. Ей только исполнилось 18 лет, и голос артистки описывается многими как запоминающийся и мощный. Микела увлекается широким спектром жанров - от поп и кантри до соула.

Chingiz (Чингиз Мустафаев) - Truth (Азербайджан) 

Чингиз представит Азербайджан на "Евровидении" в этом году. Он родился в Москве, однако в возрасте шести лет переехал в Азербайджан. Он научился играть на гитаре и начал сочинять свои собственные песни, будучи еще маленьким мальчиком.

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Все по теме:

Музыка, Евровидение, Песни, Песенный конкурс, Евровидение 2019, Второй полуфинал Евровидения 2019.
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