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Нате Жижченко - 33: ТОП-10 лучших песен группы ONUKA

Нате Жижченко - 33: ТОП-10 лучших песен группы ONUKA
13:21 Пт, 22 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости культуры: Подборка лучших треков, которые нужно услышать каждому еще раз.

Сегодня, 22 марта, свой День рождения празднует очаровательная Ната Жижченко, которая является фронтменом украинской электро-фолк группы ONUKA. Украинской музыкантке исполняется 33 года.

15 мая 2014 года ONUKA представила первый мини-альбом "Look", в который вошли четыре оригинальные песни и один микс на песню Look. Сразу после выхода альбом занял первое место в чарте украинского раздела iTunes.

Первый дебютный альбом группы под названием ONUKA, вышел 15 октября того же года. В пластинку вошло 10 треков (8 на английском, 2 на русском). Альбом не замедлил с результатам, поэтому в очередной раз занял первое место в iTunes, опередив группу "Океан Эльзы".

Второй мини-альбом "Vidlik" вышел 8 февраля 2016 года. Главным стимулом к его написанию стала авария на ЧАЭС, концертная презентация была приурочена 30-й годовщине катастрофы.

Ровно год назад, символично в этот день, 22 марта, группа ONUKA презентовала новый альбом MOZAЇKA, который влюбил в себя миллионы. По словам Жижченко, MOZAЇKA — это история о ряде впечатляющих совпадений, обстоятельств и символов.

Топ-10 песен группы ONUKA:

STRUM

Vidlik 

TIME 

Misto 

Svitanok 

GOLOS 

VATRA 

VSESVIT 

ANIMAL 

LOOK 

Сегодня ONUKA является самой узнаваемой артисткой благодаря своему обычному голосу и электронной музыке, которая сочетает в себе народные мотивы. Ее песни мгновенно приобретают популярность и сразу занимают видное место в плейлистах поклонников. Поэтому, мы решили вспомнить лучшие исполнения, которые неоднократно касались вашего сердца и надолго застревали в памяти.

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Музыка, День рождения, Песни, ONUKA, Группа ONUKA.
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