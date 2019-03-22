Лидер группы "Ленинград" объяснил причину распада

Новости культуры: Пресс-секретарь и гитарист группы "Ленинград" Дмитрий Гугучкин заявил о том, что причиной роспуска коллектива стал слишком насыщенный гастрольный график.

"При такой интенсивности концертного графика любой человек устанет", - рассказал Дмитрий Гугучкин.

О роспуске группы Сергей Шнуров огласил 20 марта, написав в Instagram стих и опубликовав график прощального тура. "Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец", - написал он.

"В его стихотворении все достаточно полно описано, все причины понятны. Невозможно бесконечно продолжать в том виде, в каком это было до настоящего момента. При такой интенсивности концертного графика любой человек устанет. Всем требуется время на восстановление. Пока неизвестно, что будет дальше, но Сергей Шнуров человек энергичный, найдет, чем заняться. С группой я пока не обсуждал решение Сергея. Думаю, мало, кто обрадуется. Всегда конец чего-то хорошего вызывает грусть и сожаление. Но конец чего-то – это всегда начало чего-то нового, поэтому будем смотреть в будущее с оптимизмом", - рассказал Гугучкин.

Группа была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Она известна эксцентричными песнями с большим количеством нецензурной лексики. 25 декабря 2008 года было заявлено о роспуске коллектива, вместе с тем, в ноябре 2010 года группа возродилась. Шнуров являлся бессменным лидером "Ленинграда" и автором большинства песен.