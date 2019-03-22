YUNA-2019: список победителей музыкальной премии года

Всего существует 16 номинаций, в каждой из которых - по пять претендентов на победу. Что интересно, организаторы назвали имена первых победителей YUNA-2019 накануне церемонии.
Музыкальная премия YUNA 2019: список победителей
"Лучший хип-хоп хит"
Alina Pash - Bitanga
"Лучший электронный хит"
MARUV и BOOSIN - Drunk Groove
"Лучший менеджмент артиста"
NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC - KAZKA
"Лучший видеоклип"
Глубоко - Монатик и Надя Дорофеева
"Лучшая песня на другом языке"
"Drunk Groove" - Maruv и BOOSIN
"Лучшая поп-группа"
KAZKA
"Лучшая рок-группа"
The HARDKISS
"Лучшая исполнительница"
Джамала
"Открытие года"
MARUV
"Лучший исполнитель"
MONATIK
"Лучший эстрадный хит"
"Тримай" - NK
"Лучший дуэт"
"Drunk Groove" - Maruv и BOOSIN
"Лучшее концертное шоу"
Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)
"Лучший альбом"
Залізна ластівка - Тhe HARDKISS
"Лучшая песня"
"Плакала" - KAZKA
Оргкомитет премии YUNA представил список номинантов в 14 номинациях. Церемония награждения прошла в столичном Дворце Спорта в 22 марта 2019 года.