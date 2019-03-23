Новый трек от Pabl.A - "Девочка-космос" (Видео)

Новости культуры: Певец Pabl.A презентовал новый крутой клип.

Выходец из Украины, Pabl.A создал новую композицию в рамках лейбла Black Star.

"Начало трека огонь, моментами такое себе, припев пушка", "Супер. Классный трек", "Жду теперь клипа, будет как вишенка на торте", "Pabl.A, давай делай! от тебя ждут просто пушку! Зажги! У тебя все для этого есть", - написали фанаты репера под видео.

Это еще одна композиция на любовную тематику от резидента лейбла Black Star. В песне репер сравнивает свою возлюбленную с космосом.

Pabl.A - новый артист лейбла Black Star - представитель новой школы хип-хопа, которая в одночасье стала музыкальным мейнстримом в нашей стране. Pabl.A ярко засветился на шоу ПЕСНИ на ТНТ, но сам покинул программу, после того, как продюсеры не смогли поделить артиста. Покинул, чтобы присоединиться к лейблу Black Star.