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Ушла из жизни исполнительница песни "Спят усталые игрушки" Валентина Дворянинова

Ушла из жизни исполнительница песни "Спят усталые игрушки" Валентина Дворянинова
20:35 Сб, 23 Март 2019 Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости культуры: Валентина Дворянинова исполнила "Спят усталые игрушки" в 1964 году.

Популярная советская певица Валентина Дворянинова ушла из жизни в одном из подмосковных пансионатов для пожилых людей. Певица скончалась в возрасте 92 лет.

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", - рассказала подруга певицы Ольга Диктович.

В 1964 году Дворянинова первой записала песню "Спят усталые игрушки", которая звучала в детской передаче "Спокойной ночи малыши". Она также шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

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Самыми известными песнями Дворяниновой были Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".

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Певица, Ушла из жизни, Альманах-2019, Валентина Дворянинова, Спят усталые игрушки.
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