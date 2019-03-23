Ушла из жизни исполнительница песни "Спят усталые игрушки" Валентина Дворянинова

Новости культуры: Валентина Дворянинова исполнила "Спят усталые игрушки" в 1964 году.

Популярная советская певица Валентина Дворянинова ушла из жизни в одном из подмосковных пансионатов для пожилых людей. Певица скончалась в возрасте 92 лет.

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", - рассказала подруга певицы Ольга Диктович.

В 1964 году Дворянинова первой записала песню "Спят усталые игрушки", которая звучала в детской передаче "Спокойной ночи малыши". Она также шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

Самыми известными песнями Дворяниновой были Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".