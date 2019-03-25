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Группа "Алиби": воссоединение коллектива

Группа "Алиби": воссоединение коллектива
16:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Певицы также сообщили о будущем концерте дуэта.

Коллектив "Алиби", существовавший с 2001 по 2012 год, объявили о воссоединении дуэта.

Теперь дуэт сестер Анны и Ангелины Завальских называется The Alibi Sisters. Первый после воссоединения концерт пройдет 17 мая.

На официальной странице группы в Facebook они заявили, что The Alibi Sisters дадут единственный эксклюзивный концерт в Caribbean Club Concert-Hall. После длительной паузы они снова споют свои лучшие хиты.

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Они также добавили, что их репертуар пополнился новыми песнями.

"Dear friends! Now it’s official и так, чтобы наверняка уже было... "- Время учит нас прощать... - ты другая, я не та.. - значит, можно все начать с чистого листа?!...":)). заходите к нам с Ангелиной на страничку, подписывайтесь, - мы начинаем творить новую главу общей музыкальной нашей истории...", - написала на своей страничке в  Facebook Анна Завальская.

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Все по теме:

Дуэт, Певицы, Алиби, Украинские певицы, The Alibi Sisters.
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