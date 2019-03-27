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Среда, 27.03.2019

Гарик Сукачев представил новый клип "Мама, прощай!" (Видео)

Режиссер клипа - Владимир Болгов. В клипе появляются много знакомых лиц: Ант и Бледный из солист группы "Заточка", Юра Новокаин "25/17", гитарист Сергей Воронов и дочь Гарика Сукачева Настя. Гарик Сукачев рассказал: "Идея клипа - Володи Болгова, режиссера, который снял для нас уже два ролика: "Chuya Highway" и "Танго Gitanes". Я - сам режиссер и знаю, что есть определенные законы. Если у тебя есть артист, он должен быть артистом, а режиссер - это режиссер. Когда я - артист, я всегда выполняю волю режиссера. Вот и все. Нет, нет, нет, я никаких советов не давал. Хуже этих советов не давал. Художник знает, что он делает, и как это будет выглядеть знает только он".
Фото: Instagram
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Премьера, Клип, Песня, Трек, Гарик Сукачев.
09:21 Сегодня Телеграф
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