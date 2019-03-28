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Новинки музыки: Настя Каменских поработает с номинантом на Грэмми

Новинки музыки: Настя Каменских поработает с номинантом на Грэмми
14:12 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская артистка Настя Каменских выпустит ремикс на песню Peligroso с певцом De La Ghetto.

Настя Каменских стремительно приближается к своей мечте - получить престижную музыкальную премию Грэмми. Так, звезда анонсировала выход ремикса на свой хит Peligroso, в записи которого приняла участие легенда латиноамериканской музыки De La Ghetto.

"Внимание, будет очень жарко. Мы с De La Ghetto подготовили нереальный сюрприз! Уже завтра, 29 марта, заходи на мой YouTube канал NKofficial", - написала Настя Каменских на странице в Instagram.

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"Офигеть, Настя, сделать ремикс с номинантом на Грэмми это круто. Это большой шаг к тому, чтобы тоже быть номинированной на Грэмми", "Поздравляю вас NK с De La Ghetto, это новый уровень. Вообще нереально, что кто-то из наших артистов работает со звездами такого масштаба. Очень рад за вас, надеюсь и жду ваших новых дуэтов", "Ремикс очень кстати к лету выпустить. Желаю, чтобы эта песня стала топ-хитом лета!" - восхищаются поклонники.

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Все по теме:

Песня, Ремикс, Настя Каменских, Творчество, Певица, Трек, Украинская певица, НК, Peligroso, De La Ghetto.
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