Анна Добрыднева и Никита Горюк выпустили совместный клип на песню "За зимой" (Видео)

Для видеоработы "За зимой" Анна Добрыднева выбрала космический образ с дредами и серебристым декором на лице. И 33-летний Никита Горюк предстает в таком же амплуа. Песня передает попытки двух людей отогреть чувство любви между ними. А главные герои не совсем люди и находятся вне времени. "Когда влюбленные люди смотрят друг на друга, по ним пробегает ток. В клипе нам удалось это показать. Мы - вне времени, между зимой и весной, воплощение всех стихий одновременно. Но самое главное - глаза! В каждом взгляде - целый космос. Ведь в глазах то, о чем мы молчим", - подписала публикацию в Instagram 34-летняя певица.